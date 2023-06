Interdiction de manifester : une coalition syndicats-société civile en action contre le projet de loi Van Quickenborne

Une coalition mêlant syndicats et société civile mènera une double action le 7 juin contre le projet de loi "anti-casseurs" du ministre Vincent Van Quickenborne pouvant donner lieu à une interdiction de manifester, annonce la FGTB.

Se joignent notamment à ce mouvement d’humeur la CSC, la CGSLB, mais également Greenpeace, La Ligue des Droits humains, Solidaris, et le Ciré. Ce mercredi 7 juin, le projet de loi visant à rendre la justice "plus humaine, plus rapide et plus ferme", sera présenté par le ministre Van Quickenborne en Commission Justice de la Chambre. L’un des articles du texte permet à un juge d’assortir une peine prononcée pour une série d’infractions commises lors d’un "rassemblement revendicatif" d’une interdiction de manifester.