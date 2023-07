Interdiction de manifester : le projet de loi adopté en commission

La commission de la Justice de la Chambre a adopté mercredi soir en deuxième lecture le troisième volet du projet de loi "visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme" porté par le ministre Vincent Van Quickenborne. Le texte peut désormais être inscrit à l'agenda de la séance plénière, après une approbation du rapport demandée par le PTB.

Comme attendu, la discussion a porté sur l'introduction de la peine accessoire d'interdiction de manifester. Les syndicats et plusieurs associations y sont fermement opposés, malgré l'adaptation du dispositif. Ils craignent que leur capacité d'action ne soit atteinte si la possibilité de cette interdiction voyait le jour.