Interdiction de laisser son chien attaché devant un magasin en Espagne, une source de stress pour nos animaux ?

L'Espagne renforce depuis quelques années les lois encadrant le bien-être des animaux. Après avoir reconnu les animaux comme des "êtres vivants dotés de sensibilité" et non plus de simples "choses" en 2022, de nouvelles règles pour protéger nos amis à quatre pattes sont entrées en vigueur le 28 septembre dernier.

A présent, les propriétaires de chiens ne peuvent plus laisser leur animal attaché à un poteau pour aller faire leurs courses. Plus question non plus de posséder plus de cinq animaux de compagnie ou de laisser son chien plus de 24 heures tout seul. En parallèle, le pays autorise toujours la tradition de la corrida, une pratique vivement dénoncée par les organisations de défense des animaux.