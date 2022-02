Interdiction de la vente de plastique jetable : les enseignes, bonnes élèves ou pas ?

Luana a fait le tour des commerces à Charleroi avec, pour mission, de trouver des pailles en plastique ! Et spoiler alert… nos Belges sont de très bons élèves !

Chez Hema, Luana trouve directement les pailles et la vaisselle en carton, et aucun plastique !

Elle enchaîne avec le Proxy Delhaize qui se situe à côté, pour leur demander aussi des pailles en plastique. Ensuite, elle se dirige vers le magasin Di, pour savoir s’ils respectent aussi l’interdiction des plastiques non réutilisables. Comme il n’y a pas de paille chez Di, je demande des cotons-tiges. Toujours pas de plastique ! Et en plus des solutions durables dont le coton-tige lavable. Dans deux magasins où les prix sont moins chers, Action et Zeeman, toujours pas de paille en plastique jetable. Il y avait un AVA tout près, Luana y est passée aussi. Les magasins avaient encore la possibilité d’écouler leurs stocks… Mais elle apprend qu’ici, ils les ont carrément renvoyés ! Derniers lieux à vérifier, les commerces alimentaires : chez Haagen Dazs, Luana demande si les petites cuillères pour manger les glaces sont encore en plastique. Mais là aussi, le plastique, c’est fini… Petit tour chez Burger King, les pailles inspectées sont bien du carton ! Et enfin chez Guapa, pour leur demander un jus.