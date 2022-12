Interdiction de fumer dans certains lieux en plein air : avant tout une stratégie de "dénormalisation" auprès des jeunes, selon le tabacologue Martial Bodo

S’il est interdit de fumer dans les bâtiments accessibles au public, comme les cafés et les restaurants, depuis 2009, il est à présent question d’étendre cette interdiction à certains lieux en plein air. Les cigarettes, en ce compris les cigarettes électroniques et les Puff (e-cigarettes jetables), seront ainsi bannies des parcs d’attractions, des parcs animaliers, des fermes pour enfants pendant les activités ou encore des plaines de jeux dès le 1er janvier 2025.

Une décision dont se réjouit Martial Bodo, psychologue et tabacologue pour le Centre d’aide aux fumeurs de l’Institut Jules Bordet. Ce dernier l’admet : le tabagisme passif en plein air "n’est pas nécessairement de haute toxicité". Pour autant, l’enjeu se joue, selon lui, davantage sur autre chose.

Quand on est jeune, on est très influençable et on absorbe tout ce qu’on voit autour de soi.

En effet, cette mesure "s’inscrit dans une stratégie qui peut avoir une certaine efficacité, c’est-à-dire la dénormalisation et l’évitement d’une exposition intempestive, notamment auprès des jeunes qui sont forcément les plus influençables et qui sont la première cible des cigarettiers", note l’invité de Matin Première. "Quand on est jeune, on est très influençable et on absorbe tout ce qu’on voit autour de soi."