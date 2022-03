Interdiction d’applaudir, de crier, de chanter et de se lever : les drôles de concerts de BTS en temps de covid-19

Ces mesures qui peuvent sembler hallucinantes ont bien été respectées pour la première date qui a eu lieu hier en Corée du Sud. L’un des chanteurs principaux du groupe, Jungkook, n’a pas caché son stress sur les réseaux sociaux face à un public qui ne réagit pas : "C’était juste difficile de regarder".

Le NME partage les propos de l’artiste traduits par Koreaboo "Finalement, après deux ans, même si cela me semblait 23 ans, j’ai pu jouer en Corée, enfin. Dans l’ensemble, je me suis senti extrêmement heureux aujourd’hui. Juste extrêmement heureux. Et, pour être honnête, je me sentais chez moi".

Seulement, ne pas voir ses fans chanter pendant le concert lui a rendu la tâche difficile et il s’est souvent demandé s’ils appréciaient le show : "Je veux dire, c’était encore incroyable. Mais j’ai trouvé ça un peu dur. C’était comme si je regardais les ARMY (les fans de BTS) juste devant moi mais je n’entendais rien et ils ne pouvaient pas se lever et danser ou quoi que ce soit. Ils devaient rester assis. Ouais, c’était juste difficile à regarder".