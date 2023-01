Inter, 100 millions, retourné, Mondial : les coups d’éclat du flamboyant Gareth Bale

S’il a commencé sa carrière à Southampton, c’est à l’automne 2010 sous le maillot de Tottenham que le grand public découvre Gareth Bale. A tout juste 21 ans, le Spurs s’offre une master-class en deux temps contre l’Inter. Numéro 3 dans le dos, le Gallois donne le tournis à Maicon, pourtant considéré comme le meilleur latéral droit du monde à l’époque. Le match est spectaculaire (4-3), les Londoniens s’inclinent à Giuseppe Meazza mais Bale et son triplé ont focalisé toute l’attention. Quinze jours plus tard, il ne marque pas mais tient toujours le premier rôle. Son flanc gauche prend les allures d’une autoroute où rien n’y personne ne peut s’opposer à ses accélérations dévastatrices. Crouch et Pavlyuchenko se délectent de ses assists. Tottenham s’impose 3-1 à White Hart Lane. L’aventure européenne s’arrête quelques mois plus tard en quart de finale… contre le Real.