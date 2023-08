Intempéries : un avion de Brussels Airlines frappé par la foudre, pas de blessés

Un avion de Brussels Airlines a été frappé par la foudre, vendredi matin, alors qu'il était en vol vers Tel Aviv depuis Bruxelles. C'est ce qu'a confirmé une porte-parole de la compagnie aérienne. L'engin a dû faire demi-tour et se poser à Bruxelles. Il a été légèrement endommagé et il n'y a pas eu de blessés.

La foudre a été provoquée par le violent orage qui a balayé le pays en matinée, vendredi. Après l'impact, la procédure de sécurité standard a été observée: l'avion est retourné à l'aéroport de Zaventem vers 11h00, afin d'être soumis à une inspection technique. A l'exception d'une légère avarie au niveau du nez de l'avion, tout était en ordre. "La sécurité de nos passagers et de notre équipage n'a jamais été compromise", a assuré la porte-parole Joëlle Neeb. "Certains passagers sont déjà partis entre-temps sur un autre vol à destination de Tel Aviv, d'autres partiront plus tard dans la soirée, samedi ou dimanche. L'avion en question a fait l'objet d'une inspection minutieuse et a été autorisé à voler. Il devait partir pour Londres vendredi soir. Selon la compagnie, il est "exceptionnel" qu'un avion soit frappé par la foudre.