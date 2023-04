Intempéries : plusieurs cours d'eau en pré-alerte de crue en Wallonie, les seuils d'alerte ne devraient pas être atteints

Plus à l'est, les seuils de pré-alerte pourraient en revanche être atteints ce samedi en début d'après-midi sur la Vesdre et ses affluents et en fin d'après-midi sur l'Amblève et ses affluents. En milieu de soirée, c'est l'Our qui pourrait suivre. Concernant l'Ourthe (moyenne et supérieure), les seuils de pré-alerte pourraient être franchis dans la nuit de samedi à dimanche dans la partie aval du bassin tandis que des dépassements dans la partie amont du bassin ne sont pas à exclure.

Pour la haute et moyenne Semois, la Sure et la Chiers, des précipitations abondantes ont été observées sur le bassin de la Semois (jusqu'à 30 l/m² localement) ces dernières 24 heures, note le SPW. Couplées aux précipitations prévues d'ici dimanche minuit, les seuils de pré-alerte pourraient être atteints dans les zones amont du bassin et les débits pourraient se maintenir autour du seuil de pré-alerte jusqu'à dimanche inclus.