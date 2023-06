Intempéries : plusieurs chaussées inondées et accidents sur les routes en Wallonie et à Bruxelles

Cet après-midi, une deuxième salve pluvio-orageuse remonte de France et se décale vers l’Allemagne.

Le plus gros de la perturbation est pour l’instant se situe entre Namur et Aix-la-Chapelle en passant par Amay, Liège, Verviers et Eupen. Des ruissellements et inondations ainsi que des chaussées inondées sont à craindre. Elle va progressivement se décaler vers le nord-est du territoire d’ici la fin de journée avant de s’évacuer vers l’Allemagne.

Ces précipitations apporteront encore beaucoup de cumuls pluviométriques pouvant provoquer des inondations.

Encore quelques averses sont prévues sur les régions de Bruxelles, Namur et Mons mais le plus gros est passé sur ces provinces.

Depuis 16h, la province de Namur est repassée en vigilance Orange.

Les provinces de Liège, Luxembourg et Limbourg sont en orange seront inférieurs ou égale à 100 l/m².

Le Hainaut, le Brabant Wallon et Flamand, Bruxelles ainsi que la région d’Anvers sont en jaune suite à des cumuls inférieurs à 60-70 l/m².

Pour rappel, le numéro des appels non urgent le 1722 est activé. Il peut être appelé en cas de dégâts et si l’intervention des pompiers est nécessaire. Appelez le 112 si des personnes sont en danger.