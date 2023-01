Intempéries : ouverture des pistes de ski en région liégeoise

Le député provincial en charge du Tourisme et président de la fédération, Claude Klenkenberg, annonce en outre que si la neige tombe en suffisance et que les conditions le permettent, plusieurs pistes supplémentaires seront tracées sur le territoire du Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel. L'ASBl "Skieurs Réunis des Hautes Fagnes" avec l'appui de la fédération pourrait tracer jusqu'à 30 kilomètres de pistes selon l'état du sol et l'enneigement.

En région spadoise, des pistes tant pour le ski alpin, que de fond pour la luge sont accessibles à la Baraque Michel, le Thier des Rexhons, la source de la Géronstère, Hockai. Sur le territoire de l'Ourthe-Amblève, le Mont des Brumes, entre Francorchamps et La Gleize, dispose d'un site pour pratiquer le ski alpin et la luge.