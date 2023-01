Intempéries : maintien de la vigilance renforcée sur les routes wallonnes

La Cellule d'action routière (CAR), composée du Centre régional de crise de Wallonie (CRC-W), du centre Perex et de la police fédérale de la route, reste activée et continue de suivre la situation sur le réseau routier wallon, a indiqué samedi midi le Service public de Wallonie (SPW). Les automobilistes sont invités à conduire avec prudence et vigilance.

Si le temps devrait être globalement sec en Wallonie samedi, le SPW précise que certains endroits restent encore verglacés, comme Neupré et Seraing. Un risque de forte affluence vers les lieux enneigés est également possible.