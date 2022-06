Intempéries : les pompiers sont toujours sur place dans la province de Liège, "gestion de crise" à Hannut

Les pompiers de l’arrondissement de Huy-Waremme et de Liège sont mobilisés dimanche en raison des fortes pluies s’étant abattues sur la région. La région de Landen est également inondée.

La zone Hesbaye comptabilisait plus d’une centaine d’interventions en fin d’après-midi. Fortement sollicités, les pompiers agissent notamment du côté de Braives, Hannut, Geer, ou encore Burdinne. À 20h15, la charge de travail restait importante.

Nous sommes en gestion de crise

"Nous sommes en gestion de crise. Hannut a été très touché par les orages. Courage à toutes et tous. Je suis moi-même impacté, ma maison est remplie de boue", a signalé le bourgmestre Manu Douette. En plus de dégager les voiries, pomper les caves et placer des sacs de sable, les autorités devaient permettre le transfert des résidents de la Résidence Loriers.

Il n’y a plus d’électricité

Au vu de la situation chaotique, le plan d’urgence a été activé. "Il n’y a plus d’électricité là-bas et nous recevons de l’aide de la part des secours ainsi que la Protection civile. Nous contactons les familles des résidents pour savoir s’ils peuvent les accueillir et nous tentons de trouver des solutions avec d’autres homes", indiquait la direction.