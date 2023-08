Intempéries : les mauvaises récoltes d’orge ne font pas les affaires des brasseurs locaux

Les récentes intempéries estivales ne ravissent pas les amateurs de bières locales. Cette année, les récoltes d’orge brassicole sont catastrophiques. Une situation exceptionnelle qui inquiète les brasseurs de bières locales et biologiques : "Au niveau localisation de l’orge cela pourrait poser problème. Est-ce que l’on parviendra à travailler avec les mêmes producteurs que les années précédentes ou est-ce qu’on devra aller en chercher plus loin ? On verra bien… On risque également une augmentation des prix" explique Sébastien Verleyen, responsable de la production de la Badjawe.

Ces mauvaises récoltes mettent en péril les brasseurs qui fonctionnent avec de l’orge local. Cette année, il sera difficile de répondre à la demande constate Catherine Marlier, la cofondatrice de la coopérative Cultivae qui sert d’intermédiaire entre agriculteurs et brasseurs : "On voit la différence entre l’orge récolté avant le 15 juillet et celui récolté après les pluies. On a vraiment deux qualités différentes cette année et on ne pourra pas fournir la quantité qu’on avait promise aux malteurs et aux brasseurs. Normalement, on est en train d’augmenter les tonnages d’orge local parce que les brasseurs bio sont demandeurs. Mais cette année, effectivement, on ne pourra pas tout approvisionner."

Une dérogation est prévue pour les brasseurs disposant d’un label local qui iraient alors se fournir à l’étranger pour faire face à cette situation exceptionnelle.