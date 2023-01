Intempéries : les bons gestes de conduite à adopter

Dans la première vidéo, on voit une voiture roulant à bonne allure sur la 3e bande d’une autoroute, et perdant subitement le contrôle. La route est visiblement détrempée, et donc, l’aquaplanage semble naturellement être la cause la plus probable de cette perte de contrôle.

Comment se produit l’aquaplanage et comment y faire face ?

Il y a aquaplanage quand le pneu perd le contact avec la surface de la route en raison d’une couche d’eau qui s’est interposée. Le véhicule devient alors incontrôlable. Si le pneu perd le contact avec le sol, c’est parce qu’il ne parvient plus à évacuer l’eau. Le risque d’aquaplanage augmente à cause de toute une série de facteurs comme la quantité d’eau présente sur le sol, la vitesse du véhicule, l’état du pneu, etc.… Un pneu neuf, par exemple, dispose de sculpture d’une profondeur de 8mm. A ce stade, le pneu est à sa capacité maximale d’évacuation de l’eau. Au fur et à mesure que le pneu s’use, il va donc évacuer de moins en moins l’eau. A quantité d’eau égale sur la route, un pneu neuf sera donc plus sûr qu’un pneu dont la profondeur des sculptures a diminué, car plus le pneu est usé, plus vite l’effet d’aquaplanage se présentera quand le conducteur prendra de la vitesse.

Le meilleur moyen d’atteindre rapidement l’aquaplanage est donc de rouler trop vite avec des pneus usés sur une route détrempée. Mais attention, même avec des pneus neufs, la méfiance restera de mise, car tous les pneus ont une limite de drainage à ne pas franchir et sont de toute façon moins efficaces au freinage sur route humide. Donc, par définition, en cas de pluie, réduire sa vitesse et augmenter les distances de sécurité restent les meilleurs moyens pour éviter les mauvaises surprises !

Et en cas de perte d’adhérence ?

Et que faire si on sent qu’on perd l’adhérence sur route mouillée ? Surtout ne pas donner de coup de frein ou de grands coups de volant, ce serait l’embardée garantie ! On lâche simplement l’accélérateur et on regarde bien dans la direction à suivre, car il est bien connu que regarder dans la direction où l’on ne veut pas aller est le meilleur moyen de finalement la suivre. En ralentissant, l’adhérence redevient possible à un moment donné, et donc le contrôle du véhicule également.