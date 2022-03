Intempéries : le parlement wallon valide les recommandations de la commission d'enquête

"Ces recommandations comportent des pistes mais aucune responsabilité politique", a regretté Julien Liradelfo (PTB). "Or, si on ne reconnaît pas le rôle du désinvestissement dans les services au public, on ne peut pas tirer les bonnes conclusions", a-t-il ajouté en déplorant en outre l'absence d'un chapitre consacré aux assurances "auxquelles la Région a fait un cadeau de 2 milliards d'euros" alors que de nombreuses victimes attendent toujours d'être indemnisées.

Du côté de la majorité et des Engagés, on a au contraire défendu un texte "clair et précis permettant d'identifier quelles mesures devront obligatoirement être mises en œuvre par les autorités avant la fin de la législature", a souligné le chef de groupe des Engagés au parlement wallon, François Desquesnes. "Ces recommandations comportent, c'est vrai, très peu de constats, mais on peut les lire en creux", a-t-il par ailleurs estimé.