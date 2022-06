Intempéries : la ville d'Hannut a levé le plan d'urgence communal et continue le travail sur le terrain

La ville d'Hannut a pris la décision de lever, jeudi vers midi, le plan d'urgence communal mis en place à la suite des intempéries vécues dimanche après-midi.

La gestion de crise est donc terminée mais l'effort continue néanmoins sur le terrain avec la mise en place, dès mercredi soir, de ballots de 350 kg à plusieurs endroits stratégiques afin de faire barrage aux coulées de boue. Le curage et le nettoyage des égouts se poursuivent au moins jusqu'à vendredi tandis que la boue située le long des berges, ainsi que des voiries, doit être évacuée par camions.

Avec l'appui de la Protection civile, plusieurs bassins ont aussi été vidangés pour permettre une plus grande capacité de retenue et une inspection des rivières a également été réalisée. "Des machines dégagent tous les déchets et objets qui obstruent le passage de l'eau. Ce travail est important surtout au niveau des différents ponts", a précisé le bourgmestre Manu Douette.

Concernant les habitations de la rue de Tirlemont, une société experte s'est rendue sur place pour se prononcer quant à la réalisation de travaux. Une mise en œuvre est possible mais le chantier devrait s'étendre sur plusieurs mois avant que les occupants ne regagnent définitivement leur domicile.

