Intempéries : la province de Liège touchée par les fortes pluies, les pompiers submergés d’appels

Les pompiers de l’arrondissement de Huy-Waremme et de Liège sont mobilisés dimanche en raison des fortes pluies s’étant abattues sur la région.

La zone Hesbaye comptabilisait plus d’une centaine d’interventions en fin d’après-midi. Fortement sollicités, les pompiers agissent notamment du côté de Braives, Hannut, Geer, ou encore Burdinne.

Des interventions qui concernent principalement des chaussées inondées, des arbres déracinés et des infiltrations d’eau dans les bâtiments. "Soyez prudents sur les routes, beaucoup de voiries sont complètement impraticables. Nous sommes en gestion de crise et nos équipes sont sur le terrain", a indiqué le bourgmestre de Hannut Manu Douette. Les villages de Crehen, Avin, Grand-Hallet ainsi que Cras-Avernas sont inondés et plusieurs routes ont été fermées à la circulation.