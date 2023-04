Intempéries : la phase de pré-alerte de crue levée pour la Dendre et la Senne

La phase de pré-alerte de crue a été levée samedi en fin de matinée pour la Dendre et la Senne, tandis qu'elle restait en vigueur pour d'autres cours d'eau situé à l'est et au sud du territoire, selon la dernière mise à jour du portail Hydrométrie du Service public wallon (SPW).

En raison des abondantes pluies observées ces derniers jours, plusieurs cours d'eau situés en Wallonie avaient été placés en pré-alerte de crue samedi matin. Ces dernières 48 heures, des cumuls de 15 à 25 l/m² ont été observés en Wallonie, avec une pointe locale à 40l/m² sur les reliefs du sud Luxembourg, constate le SPW.

L'avertissement jaune relatif aux pluies de l'Institut royal météorologique a cependant été levé ce samedi midi pour les provinces de Hainaut et du Brabant wallon.

Il reste par contre en vigueur jusqu'à dimanche à 07h00 pour celles de Liège, Namur et Luxembourg. "Compte tenu des dernières prévisions météorologiques disponibles et des quantités de pluie tombées dans la nuit de vendredi à samedi, les nouvelles prévisions de débit sont moins hautes qu'attendu initialement pour tous les cours d'eau", analyse le SPW.

Pour les bassins de la Dendre et de la Senne, l'état de pré-alerte est dès lors levé. Des hausses de débit pourront encore se produire ce samedi voire dimanche et la prudence reste malgré tout recommandée aux abords des cours d'eau, souligne-t-on.

Plus à l'est et au sud, pour les bassins de la Semois, de l'Our, de l'Ourthe, de la Vesdre et de l'Amblève, la possibilité d'atteindre les seuils de pré-alerte ne peut être définitivement écartée pour le moment. Ces bassins sont donc maintenus en phase de pré-alerte, indique le SPW. En l'état actuel des prévisions météorologiques et hydrologiques, les seuils d'alerte ne seront par contre pas atteints.