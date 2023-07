Intempéries en Belgique : de Liège à Namur, les campings sont désertés

À Somme-Leuze, en région namuroise, pas de microclimat non plus : la pluie arrose le terrain depuis des jours. Après un bon début juillet, Matthieu Crohin, le propriétaire du camping Le Relais, s’inquiète pour le mois d’août : "Pour l’instant, j’ai plus d’annulations que de réservations… Mais je suppose que ce temps-là ne va pas rester des semaines, enfin j’espère !" Aucune amélioration n’est prévue avant le week-end prochain. En attendant, tous aux abris.