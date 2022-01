Intempéries, déconfinement : les oiseaux se sont fait discrets dans les jardins lors du recensement de Natagora

Plusieurs espèces marquent un recul plus important. C'est notamment le cas du pinson des arbres, de l'accenteur mouchet et de la tourterelle turque.

"Ce sont des oiseaux qui se nourrissent au sol", explique Anne Weiserbs, ornithologue chez Natagora. "Le problème c'est que si le sol est constamment mouillé, les graines dont ils se nourrissent pourrissent". La mésange à longue queue est également en recul depuis de nombreuses années et a atteint cette année son minimum historique contrairement au bouvreuil pivoine qui est de plus en plus présent dans les jardins.

Enfin, malgré un afflux migratoire important, le tarin des aulnes n'a pas été beaucoup présent dans les jardins. "L'oiseau jaune est plus que probablement resté près des rivières et des aulnes où il trouve sa nourriture en suffisance", en déduit Natagora.

L'opération durera jusqu'à la fin de semaine

Comme chaque année, l'association invitait les particuliers à lui transmettre leurs observations . Dimanche à 17h30, ce sont plus de 6.300 jardins qui avaient été encodés. Un résultat légèrement en deçà de 2021 (6.800 jardins), mais toujours largement au-dessus de 2020 (4.400 jardins).

Natagora précise qu'il est toujours possible d'encoder ses observations jusqu'à la fin de la semaine.