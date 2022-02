Intempéries : de nouveaux dégâts à Brussels Airport retardent plusieurs vols

Des retards sont de nouveau enregistrés lundi en raison de dommages causés au toit d'un terminal de l'aéroport de Bruxelles-National, a indiqué la porte-parole Ihsane Chioua Lekhli.

"En raison de la tempête et des vents violents qui ont soufflé la nuit dernière, le toit d'un terminal de l'aéroport a été détérioré. En conséquence, afin d'assurer la sécurité des passagers et du personnel, un périmètre de sécurité a été délimité sur le tarmac, empêchant l'accès à un certain nombre de gates (portes d'embarquement)", explique la porte-parole. Les perturbations ne concernent pas l'ensemble des vols mais seulement un certain nombre d'entre eux.