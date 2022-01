Intempéries de juillet 2021 : la Fondation Roi Baudouin va soutenir les sinistrés avec son opération "Vis mon village !"

La Fondation Roi Baudouin lance vendredi son opération "Vis mon village !" qui consacrera un budget de 200.000 euros à un ensemble d’initiatives citoyennes visant à "stimuler la vie communautaire" dans les villages wallons touchés par les inondations de juillet 2021. Chaque projet retenu pourra bénéficier d’une enveloppe maximale de 5000 euros.

"Bien que plus de six mois se soient écoulés, les inondations exceptionnelles de l’été dernier affectent encore considérablement le quotidien et la vie sociale des personnes sinistrées", note la Fondation dans un communiqué. "Le besoin de renouer des liens, de recréer une dynamique sociale et de partager ensemble des moments de convivialité est bien présent."

La Fondation Roi Baudouin souhaite dès lors soutenir "des initiatives portées par des citoyens qui veulent s’engager en faveur de leur village, quartier ou hameau sinistré par les inondations".

Une initiative citoyenne visant à "encourager la solidarité, stimuler la vie communautaire et améliorer la qualité de vie" (comme l’aménagement d’espaces de rencontres, l’organisation d’activités conviviales, la mise en place de services d’entraide ?) pourra se voir accorder un budget maximal de 5000 euros, sur une enveloppe globale de 200.000 euros. Les projets seront sélectionnés par un jury indépendant.

Les dossiers de candidature peuvent être introduits jusqu’au 8 mars via le site de la Fondation. Les projets retenus seront connus fin mai.

Depuis son lancement en 2012, l’opération "Vis mon village !" a soutenu 346 projets aux quatre coins de la Wallonie, pour un montant total de plus de 1,4 million d’euros.