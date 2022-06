Intempéries ce 5 juin 2022 : l’alerte aux orages est levée, après la pluie, des dégâts un peu partout dans le pays

L’alerte orage était à l’orange ce dimanche en début d’après-midi, sur cinq provinces de Belgique en début d’après-midi : Namur, Liège et Luxembourg côté wallon, Anvers et Limbourg côté flamand. Les provinces de Flandre orientale et occidentale étaient, quant à elles, repassées en code jaune. Le numéro 1722, pour les interventions non urgentes des pompiers, a été activé.

Les communes les plus touchées par les fortes pluies se situent pour la plupart dans la région du Centre, la province de Namur et de Liège. Le Brabant wallon a été relativement épargné. En Flandre, la province du Limbourg a été impactée également.

Les différentes zones de pompier du pays ont surtout signalé des chaussées inondées, ce qui a empêché la circulation, notamment à Bierwart au milieu d’après-midi. Ils font également état d’infiltrations dans les maisons parfois carrément inondées.

Pour plus d’informations sur le déroulement de cet après-midi, vous pouvez revivre notre direct ci-dessous.