Intempéries : avertissement orange aux orages dans les provinces de Liège, Luxembourg, Namur et Limbourg

L'Institut royal météorologique émet dimanche matin un avertissement orange aux orages pour les provinces de Liège, Luxembourg, Namur et Limbourg. L'alerte jaune reste en vigueur pour le reste du territoire, à l'exception de la Côte qui devrait être épargnée.

Les violents orages attendus pourront localement être accompagnés de cumuls de 20 à 40 litres par mètre carré en une heure, ou même très localement davantage. Des grêlons pouvant atteindre 4 ou 5 centimètres de diamètre et de forts coups de vent pouvant atteindre 90 km/h, voire plus, pourraient causer des dégâts.

Pour l'instant, tout le pays - à l'exception de la Flandre occidentale - est en code jaune de 13h à 1h, et les provinces de Luxembourg, Liège, Namur et Limbourg passent en code orange de 13 à 19h. "En fonction de l'évolution de la situation, il n'est pas exclu que d'autres provinces passent dans les prochaines heures en code orange ou que l'avertissement soit prolongé. Sur l'ouest du pays, le risque est plus faible, mais quelques fortes averses ne sont pas non plus exclues", précise l'IRM.