Intempéries au Brésil : Huit morts, dont quatre enfants, dans un glissement de terrain à Manaus

Huit personnes, dont quatre enfants, sont mortes lors d’un glissement de terrain après de fortes pluies à Manaus, dans le nord du Brésil, ont annoncé lundi les autorités locales, tandis que les pompiers poursuivent les recherches dans les décombres de maisons ensevelies.

"Trois personnes ont été secourues en vie, et huit corps ont été retrouvés, quatre adultes et quatre enfants. Les recherches vont se poursuivre tout au long de la journée", a expliqué dans un communiqué le bureau du gouverneur de l’État d’Amazonas, dont Manaus est la capitale. Selon la mairie, au moins 11 maisons ont été ensevelies sous la coulée de boue, dans le quartier populaire de Jorge Teixeira, bâti à flanc de colline dans l’ouest de la plus grande métropole d’Amazonie.