Intempéries : à Bruxelles, les pompiers sont déjà intervenus 60 fois en raison des fortes pluies

"Il s’agit d’interventions sur la voie publique et dans des habitations privées", a précisé le porte-parole. "Les interventions qui sont encore sur liste d’attente concernent parfois plusieurs caves inondées dans la même rue. De nombreux cas se sont toutefois résolus d’eux-mêmes dès que la pluie s’est arrêtée et que l’eau s’est retirée." Les équipes de pompiers géraient parfois 10 interventions à la fois, mais tout le personnel et le matériel disponibles n’ont pas été déployés pour lutter contre les problèmes occasionnés. "Une réserve tactique a été mise en place pour effectuer les missions quotidiennes, telles que les fuites de gaz, les incendies, les intoxications au monoxyde de carbone, les personnes bloquées dans les ascenseurs, etc.", a-t-il ajouté.