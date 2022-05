Intelligence artificielle : on peut savoir ce qu'il y a dans une bouteille de vin sans l'ouvrir !

Le Guide Hachette des vins, Bettane et Desseauve, la Revue du vin de France, Decanter... Voilà autant de sources pour obtenir les meilleurs conseils avant d'acheter une bouteille de vin. Toutes ces références consacrent un temps précieux une bonne partie de l'année à déguster les dernières pépites afin d'éclairer au mieux les lecteurs. Il n'y a donc pas mieux comme type de supports avant de passer à la caisse... A moins que l'intelligence artificielle ne vienne jouer les entremetteuses.

Aujourd'hui, une technologie est capable d'élaborer un commentaire à propos d'une bouteille de vin ou de bière sans qu'aucun être humain n'intervienne.

Plus concrètement, c'est un algorithme qui a été mis en place, à partir de 125.000 critiques publiées dans la réputée revue Wine Enthusiast Magazine et 143.000 autres du site RateBeer.

Tout cela est très sérieux puisque les résultats ont été publiés dans une revue universitaire (International Journal of Research in Marketing). Et cette méthode pourrait être appliquée à bien d'autres produits de grande consommation comme le café ou même les voitures, indique le média Scientific American, qui révèle cette étude.