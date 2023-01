Intelligence artificielle & médecine digitale

Depuis 2018, Diane Thomas a ajouté un troisième pilier à sa carrière, en se mettant au service de son université. Elle a ainsi intégré l’équipe rectorale en tant que Vice-rectrice à la Promotion des partenariats régionaux et interrégionaux. Elle a principalement travaillé au développement de l’UMons à Charleroi et à la promotion et la création de partenariats dont de nouvelles chaires. La dernière Chaire en date est dédiée à l’Intelligence artificielle et la Médecine digitale (cfr. plus haut). Mais, auparavant, et outre la Chaire ECRA citée plus haut, différentes Chaires ont pu se concrétiser à l’UMons, de différents contenus, d’ampleurs variables mais toujours avec le même souci d’intégrer des activités (d’enseignement et de recherche) complémentaires formant un pôle d’activités cohérent, un écosystème spécifique et un centre d’expertise de référence sur une thématique pertinente. Citons notamment : une Chaire sur la déficience visuelle (financée par Les Amis des Aveugles) ; une Chaire en électronique de l’énergie (financée par Alstom) ; une Chaire sur le jeu responsable (financée par la Loterie Nationale) et une Chaire CHwapi, portant sur la transition de l’hôpital.

Depuis le renouvellement du mandat (2022-2026) du Recteur de l’UMons Philippe Dubois, Diane Thomas exerce un mandat de Vice-rectrice aux Transitions, Développement durable et Interactions avec la société. Ses missions sont désormais dévolues à engager plus fortement l’UMons sur le chemin des transitions et de la durabilité. A côté du rôle essentiel de transmission des savoirs et de sensibilisation des étudiants à ces questions, les actions du vice-rectorat touchent à l’environnement sur les campus (réduction des déchets, sauvegarde de la biodiversité, …) ; la mobilité (déploiement des mobilités douce et électrique,…) ; l’énergie dans les bâtiments (réduction des consommations …) ; et enfin le bien-être de la communauté universitaire.

Consultez ses publications sur Dial.