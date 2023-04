Intelligence artificielle : les métiers intellectuels seront-ils plus impactés que les manuels ? Qui sera responsable en cas d’erreur ?

Reprenons l’exemple de la voiture. Nous circulons sur une route lorsque nous apercevons un camion foncer droit sur nous. Nous n’avons pas le temps de freiner. Pour éviter l’impact, deux choix s’offrent à nous : virer à gauche ou à droite. "Mais sur la bande de gauche, vous avez une maman et ses deux enfants et sur la bande de droite, trois hommes adultes. L’IA prend une décision. Qui va-t-elle renverser ? Elle fera son choix sur la base d’un algorithme et de ses propres décisions. Mais à partir de quand peut-on considérer que c’est fautif ? L’être humain aurait réagi de la même manière. C’est très compliqué. Pour établir une faute, il faut avoir une circonstance spécifique qui permette au juge d’affirmer que n’importe quelle personne aurait pris une autre décision."

Par ailleurs, il faut garder à l’esprit que l’IA est "un produit conçu pour devenir autonome"… Tout comme l’est un enfant. "Si un enfant fait du mal à quelqu’un, est-il responsable ? Non, parce qu’il est trop jeune. Un enfant a besoin de ses parents et ne devient autonome qu’à 21 ans", affirme l’avocat. "Avec une IA, c’est pareil. Pour l’instant, la responsabilité en matière de robot est fondée sur la responsabilité du gardien de la chose. Un chien est juridiquement considéré comme une chose puisqu’on considère qu’il n’a pas de capacité de discernement. S’il cause du tort, c’est le maître qui est responsable en tant que gardien de la chose."