Intelligence artificielle : les craintes et réactions du monde de l'art

Des songes en perpétuel changement à l’image de l’art, selon Michelle Kuo, conservatrice au MoMa et co-organisatrice de l’exposition "Refik Anadol: Unsupervised". "Ce projet remodèle la relation entre le physique et le virtuel, le réel et l'irréel", a-t-elle déclaré dans un communiqué. "Souvent, l'IA est utilisée pour classer, traiter et générer des représentations réalistes du monde. Le travail d'Anadol, en revanche, est visionnaire : il explore les rêves, l'hallucination et l'irrationalité, proposant une autre compréhension de l'art moderne— et de la création artistique elle-même".

Mais, aussi esthétiques soient-elles, les rêveries de la machine restent nourries par celles d’hommes et de femmes bien réels. Si l’intelligence artificielle repousse plus que jamais les limites de l’expression de la créativité humaine, elle ne crée que sur les instructions d’un individu en chair et en os. Elle n’a aucunement l’intention de réaliser une œuvre d’art : c’est nous qui interprétons ses réalisations comme telles. Cette technologie n’est donc pas prête de se substituer aux artistes et n’a même jamais ambitionné de le faire.