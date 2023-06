Intelligence artificielle : l’IA Act expliqué aux enfants

L’Europe va réfléchir à des règles pour limiter les risques de l’intelligence artificielle. C’est la première fois que cette démarche est faite dans le monde. Ce projet s’appelle l’IA Act. Ça veut dire quoi ?

L’intelligence artificielle (ou IA), c’est un peu comme un ami qui serait toujours là, disponible en permanence pour donner un coup de main et rendre notre quotidien plus facile. Un outil super pratique qui repousse les limites de l’intelligence humaine et qui va encore beaucoup évoluer.

Cette évolution apporte pas mal de questions et aussi des craintes. Voilà pourquoi l’Europe a décidé de faire attention et d’établir des règles.

Quelles seront ces règles ? On ne le sait pas encore comme elles n’ont pas encore été créées. Ce n’est encore qu’un projet. Tout est à écrire.

Ces futures lois devront faire l’équilibre entre le respect des droits des citoyens, leur sécurité et l’innovation technologique. Certaines intelligences artificielles considérées comme dangereuses seront interdites.

Si tout le monde arrive à se mettre d’accord, ces lois devraient être appliquées en 2026.