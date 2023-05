Intelligence artificielle et chaussures : le combo pour marcher plus vite

Une société américaine a mis au point des chaussures dotées d’une intelligence artificielle pour permettre aux piétons d’augmenter leur vitesse de marche.

Si les progrès de l’intelligence artificielle sont difficiles à suivre tellement ils fusent, il est dorénavant possible grâce à elle (du moins, pour les plus riches d’entre nous) de se déplacer aussi vite. Slate rapporte que l’entreprise américaine Shift Robotics a mis au point des chaussures, les Moonwalkers, "boostées" par une intelligence artificielle qui permettrait aux personnes pressées d’augmenter leur vitesse de marche. Un peu comme si elles étaient sur le tapis roulant à l’aéroport.

Si notre vitesse de marche se trouve dans une fourchette comprise entre 3 km/h et 5 km/h, l’intelligence artificielle dont sont dotées ces chaussures-patins à roulettes-sandales permettrait à quiconque d’atteindre une vitesse aux alentours de 11 km/h.

Et la sécu dans tout ça ? Bah oui parce qu’il suffit de lire ces quelques lignes pour imaginer les pires carambolages ! Interesting Engineering atteste que c’est justement grâce à la technologie utilisée que ces chaussures du turfu (futur) qui s’adaptent à notre style de marche, permettent un déplacement fluide et sécurisé. Et après les avoir utilisées pendant une dizaine de kilomètres environ, il suffit de les charger pendant 1 heure et demie et c’est reparti.

Comme dit ci-dessus, les chaussures en question ne sont pas données. En effet, toujours selon Slate, il faut débourser 1399 $, soit 1266€, pour se procurer une paire.