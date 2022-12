Intelligence artificielle : discussion sidérante avec le nouveau robot d’OpenAI

Étant donné que les intelligences artificielles deviennent ce que les humains en font, des dérives sont naturellement possibles.

C’est ainsi qu’en 2016, un robot de conversation développé par Microsoft, s’est retrouvé en quelques heures à faire l’apologie d’Hitler et à publier des messages à caractère sexiste, raciste et antisémite. "On l’a laissé aller sans surveillance et sans éducation, signale Patrick Watrin. On ne lui a pas dit que ce qu’il avait appris était mal ou ne devait pas être véhiculé. C’est de l’éducation", répète-t-il.

Si on lui donne des exemples de discours haineux, il va apprendre la haine.

Car pour entraîner un réseau de neurones, on lui montre des exemples de ce qu’il est censé reproduire. Exactement comme un enfant. "Si vous prenez un enfant qui, à l’origine, n’a pas la haine inscrite dans son patrimoine génétique, et que vous le mettez soit dans une famille qui prône des valeurs d’altruisme ou dans une famille qui prône des valeurs de haine, vous aurez deux enfants différents", résume le scientifique. En d’autres termes, si l’on donne à une intelligence artificielle des exemples de discours haineux, elle va apprendre la haine.

Ces notions ont bien été prises en compte par les développeurs de ChatGPT, et notamment la notion de politesse. Là où d’anciennes versions du robot de conversation n’auraient eu aucun mal à raconter une histoire faisant l’apologie de la violence si on le leur avait demandé, ChatGPT rappelle qu’il n’a pas été programmé pour ça.