Intelligence artificielle : beaucoup d'artistes commencent à s’en servir pour composer

Le distributeur de musique Ditto a mené une enquête sur l’IA et les artistes : il en résulte que sur 1200 artistes sondés, 60% utilisent déjà l’intelligence artificielle pour composer leur musique.

Depuis quelques semaines, il ne se passe pas un jour sans qu’on entende parler d’un projet musical créé avec une IA : d’Eminem et David Guetta à Drake et The Weeknd en passant par Oasis. De nombreux artistes ont été imités, soulevant une réelle interrogation sur l’éthique de la pratique. De plus en plus d’artistes craignent d’être remplacés et Universal Music a demandé aux plateformes de streaming de prendre des mesures contre les systèmes d’intelligence artificielle afin que les droits des artistes soient protégés.

Cependant, Liam Gallagher s’en est plutôt amusé lorsqu’il a écouté un titre d’AISIS, le prétendu nouvel album du groupe qu’il formait avec son frère. "Je n’ai pas écouté tout l’album, juste un titre, et c’est même mieux que beaucoup d’autres trucs que j’ai pu entendre.", avait-il partagé sur Twitter. Des propos qui démontrent que les artistes n’ont pas tous une vision totalement négative de l’IA. D’ailleurs, beaucoup d’entre eux la mettent même au service de leur processus créatif.

Trax rapporte que le distributeur de musique anglais Ditto a mené une enquête sur l’utilisation de l’intelligence artificielle par les artistes. Ladite enquête a révélé que sur 1200 artistes sondés, 60% utilisent déjà l’IA pour composer leur musique, 47% pensent à y avoir recours à l’avenir pour les aider à écrire leurs textes et 28% ont avoué ne pas l’utiliser.

Le PDG de Ditto Music, Lee Parsons, est content de voir des artistes s’appuyer sur la technologie : "Il est encourageant de voir autant de musiciens adopter les avancées technologiques et utiliser l’IA comme aide à la création. Chez Ditto, nous sommes fiers d’être en avance sur la courbe et nous nous engageons à fournir aux artistes les derniers outils, les ressources et le soutien dont ils ont besoin pour réussir selon leurs propres termes.", a-t-il déclaré, toujours selon la même source.