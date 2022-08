" The Dancer " est une émission adaptée du programme à succès de la BBC " The Greatest Dancer ".

Dans cette émission inédite présentée par la pétillante Sara De Paduwa, des danseurs et danseuses de tous âges et de tous les styles sont invités à participer à la plus grande audition de leur vie.

Ce concours entièrement consacré à la danse vise à trouver le meilleur danseur de Belgique dans un show où l’émotion et le talent se conjuguent.

" The Dancer " promet d’être l’une des compétitions de danse les plus inclusives, diversifiées et uniques en Belgique. Une compétition dans laquelle les candidat(e) s vont devoir prouver qu’ils/elles ont toutes les qualités pour remporter le titre de meilleur(e)(s) danseur (seuse)(s) du Royaume.