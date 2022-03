Intégration Inch’Allah : le parcours d’intégration des primo-arrivants vu de Flandre

Ce documentaire a été tourné à Anvers, avant ces nouvelles dispositions. On y suit durant 7 semaines le cursus de Ziyad, Ali, Hadeel, Amyaa et les autres venant tous d'arriver à Anvers, en provenance pour la plupart de Syrie, d’Irak ou du Maroc. Ce groupe d’adultes arabophones était encadré par Ahmed, un professeur passionné, chargé de leur transmettre un kit de base pour s’intégrer en Flandre et en Belgique. La semaine commence par un cours de géographie politique sur la Belgique : ses régions, ses différentes communautés, ses différentes langues, ses différents niveaux de pouvoir… Les voilà plongés d’emblée dans la complexité institutionnelle du pays. Viennent ensuite les cours de néerlandais avec la visite de la ville d’Anvers. On assiste aussi à des cours de citoyenneté durant lesquels leur professeur n’hésite pas à aborder des sujets tabous ou qui fâchent. Surviennent alors des discussions animées et intéressantes sur la place des femmes dans la société.