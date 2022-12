Intégralement restaurée, la halle al’chair sera ouverte au public ce week-end, à Namur (Photos)

Plus de deux ans de chantier et un budget de 3,4 millions d’euros ont été nécessaires pour remettre à neuf ce bâtiment emblématique du centre historique de Namur. À la veille des fêtes de fin d’année, le père Noël livre un édifice superbement restauré. Les Namurois pourront le visiter lors du week-end des 17 et 18 décembre prochains.