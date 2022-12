Insurrection à Washington : Trump ne devrait jamais occuper de nouvelles fonctions publiques, selon un rapport parlementaire

La publication de ce rapport constitue le dernier coup d’éclat de la commission d’enquête avant sa dissolution en janvier lorsque les républicains, qui se sont en grande majorité opposés à cette investigation, prendront le contrôle de la Chambre des représentants.

Bennie Thompson s’est dit "convaincu" lundi sur CNN que le ministère de la Justice, qui a commencé à recevoir des éléments et preuves issus de l’enquête parlementaire, allait inculper Donald Trump.

Personne, y compris un ancien président, n’est au-dessus de la loi

"Personne, y compris un ancien président, n’est au-dessus de la loi", a-t-il affirmé. Donald Trump, qui a dénoncé l’enquête du Congrès comme "une chasse aux sorcières" et ses membres "de cas sociaux" et "voyous", doit aussi faire face à des investigations pénales et civiles sur ses affaires financières à New York et les pressions électorales qu’il a exercées en Géorgie pour tenter de renverser l’élection de 2020.