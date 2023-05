Insurrection à Washington : 18 ans de prison pour le chef d'extrême droite Stewart Rhodes

Le 6 janvier 2021, des milliers de partisans de Donald Trump avaient semé le chaos et la violence dans le siège du Congrès, au moment où les élus certifiaient la victoire de son rival Joe Biden à la présidentielle. L'enquête tentaculaire qui a suivi a permis d'arrêter plus de 1000 personnes. Près de 300 ont écopé de peines de prison, dont la plus lourde était jusqu'ici de 14 ans. Mais seuls dix militants de groupuscules d'extrême droite -- six membres des "Oath Keepers" et quatre "Proud Boys" -- ont été jugés coupables de "sédition" à l'issue de trois procès distincts à Washington.

Après des semaines d'audiences, les jurés ont estimé qu'ils s'étaient préparés, amassant des armes et entrant en formation militaire dans le Capitole pour bloquer l'officialisation de la défaite de Donald Trump. Le Jour J, Stewart Rhodes, connu pour son cache-oeil noir et ses diatribes enflammées, était resté à l'extérieur du Capitole mais, selon l'accusation, il avait dirigé ses troupes par radio "comme un général sur le champ de bataille".