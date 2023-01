Insurrection à Brasilia : le palais présidentiel a été ouvert aux émeutiers de l’intérieur, dit Lula

Plus de 2000 personnes ont été interpellées après les troubles, et 1159 d’entre elles ont été incarcérées, selon le dernier bilan des autorités. Les autorités enquêtent pour savoir qui a organisé cet assaut et comment les manifestants ont été financés.

"Nous allons enquêter calmement pour comprendre ce qui s’est réellement passé", a déclaré le dirigeant de 77 ans, tout en annonçant une "profonde" réévaluation du personnel du palais. "La vérité est que le palais était rempli de bolsonaristes, de militaires, et nous voulons voir si nous pouvons remédier (à la situation) en plaçant des fonctionnaires de carrière, de préférence des civils ou ceux qui étaient là avant ou qui ont été suspendus", a-t-il déclaré.