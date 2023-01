Insurrection à Brasilia : ce que l'on sait une semaine après l'assaut bolsonariste

Andres Torres, l'ancien ministre brésilien de la Justice sous la présidence de Jair Bolsonaro, a été arrêté samedi à l'aéroport de Brasilia. Soupçonné de connivence avec les émeutiers, M. Torres, qui clame son innocence, a été interpellé alors qu'il rentrait en avion des Etats-Unis pour se présenter devant la justice.

Le gouvernement, quant à lui, est convaincu que certains membres des forces de sécurité étaient de "connivence" avec les manifestants.

Les financeurs également

Lula veut découvrir qui a financé les agitateurs, dont beaucoup ont été transportés par autocar depuis d'autres Etats brésiliens. Le bureau du procureur général a identifié jeudi 52 personnes et sept entreprises soupçonnées d'avoir financé la mobilisation.

Le président de gauche veut également que la lumière soit faite sur un possible financement des campements installés devant plusieurs commandements militaires dans différentes villes du pays, tous démantelés lundi après les émeutes. "Il n'est pas possible qu'un mouvement dure aussi longtemps devant les casernes s'il n'y a pas de personnes pour le financer. Nous allons enquêter et découvrir qui les a financés", a-t-il dit.

Dommages matériels

Les trois lieux de pouvoir vandalisés à Brasilia, le palais présidentiel du Planalto, la Cour suprême et le Congrès, sont des trésors classés de l'architecture moderne du célèbre Oscar Niemeyer.