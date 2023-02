Insurmontable aux tirs au but, Bart Verbruggen réussit une performance inédite depuis 35 ans

Le Sporting d’Anderlecht a réalisé la séance de tirs au but parfaite jeudi soir pour se débarrasser des Bulgares de Ludogorets en barrages de Conference League. Si trois tirs au but convertis brillamment par Refaelov, Vertonghen et Verschaeren ont suffi aux Mauves pour valider leur ticket pour les huitièmes, c’est surtout grâce aux trois arrêts consécutifs du gardien anderlechtois Bart Verbruggen, véritable héros de la soirée.

Imperforable lors de cette séance, le Néerlandais de 20 ans a même réalisé une performance mémorable. Lors des 35 dernières années, aucun gardien n’était parvenu à garder sa cage inviolée lors d’une séance de tirs au but d’une compétition européenne majeure, relève le statisticien Opta. Chapeau bas.