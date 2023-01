"Insupportable aux yeux des autres" : Louane se confie sur un trouble qui a rendu son enfance difficile

En pleine promotion de son dernier album "Sentiments" paru en décembre, Louane a évoqué dans l’émission "C à vous" le trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH) dont elle souffre depuis l’enfance et qu’elle avait déjà abordé dans une vidéo poignante s’adressant à la petite fille qu’elle était.

La chanteuse et actrice explique : "Enfant, ça se traduit par un comportement excessif, particulièrement dans un cadre où on a besoin de calme, une concentration qui est très petite et qui doit être hyperstimulée et qui, à mon époque, ne l’est absolument pas".

Louane est également revenue sur "l’isolement" dans lequel ce trouble l’enfermait : "À ce moment-là, je n’ai pas de potes parce que je suis aux yeux des autres insupportable, parce que je bouge, parce que pendant les cours je parle à voix haute comme si j’étais toute seule, parce que je suis incapable de me tenir, parce que quand je lis, je perds le fil ce que je suis en train de lire alors que j’essaie de toutes mes forces de le faire… C’est chiant"

Elle ajoute, positive : "Bizarrement aujourd’hui c’est l’une de mes plus grandes forces."

L'artiste de 26 ans souhaite que son témoignage puisse aider d’autres enfants porteurs d’un TDAH mais aussi attirer l’attention sur l’importance de la santé mentale, un sujet qui lui tient à cœur : "Je suis arrivée à un moment dans ma vie où je me rends compte que je suis en partie vivante grâce au soin de ma santé mentale. J’ai vraiment envie de mettre l’accent sur le fait que prendre soin de soi ça passe aussi par la santé mentale, en étant accompagné." Elle poursuit : "Parce que quand on en a besoin il faut se faire accompagner des gens adéquats". Un accompagnement qu’elle aimerait voir se "démocratiser."

Les questions de santé mentale chez les jeunes adultes sont également abordées dans la touchante websérie documentaire de Tipik, "Normal".