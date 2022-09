Insultes, menaces et bagarre sur le court : le duel entre Moutet et Andreev tourne au vinaigre

Décidément, les sportifs de haut niveau sont d’humeur bagarreuse cette semaine. Après Salimatou Kourouma et Kamite Elisabeth Dabou, les basketteuses de l’équipe nationale du Mali, les tennismen Corentin Moutet et Adrian Andreev en sont venus aux mains.

Ce jeudi se déroulait le Challenger d’Orléans, en France. Au deuxième tour du tournoi, Corentin Moutet (64e mondial), tête de série numéro 1, affrontait Adrian Andreev (247e mondial) qui venait de le battre à Gênes. Au terme d’un duel sous haute tension, c’est une nouvelle fois le Bulgare qui s’est imposé en trois sets (2-6, 7-6, 7-6). S'en est suivie une poignée de mains houleuse entre les deux joueurs, qui se sont ensuite violemment embrouillés. L’arbitre n’a eu d’autre choix que de descendre de sa chaise pour séparer les deux hommes.

À l’issue de la partie, le Français s’est empressé de poster un message lunaire sur Instagram. "Je tiens à ne pas m’excuser pour ce qui est arrivé en fin de match", a étonnamment commencé Corentin Moutet, avant de s’expliquer, "Quand un joueur permet de dire "Fuck you" à deux reprises en me regardant dans les yeux, je ne peux m’empêcher de lui faire comprendre à ma manière que ce ne sont pas des choses qui se font. Vous avez applaudi ce joueur en fin de match. Peut-être que pour vous ce sont des choses acceptables, pour moi non. En tout cas il m’a menacé et m’a demandé de l’attendre à la sortie du court. Chose que j’ai évidemment faite. J’ai eu du mal à le trouver pendant dix minutes. Il était caché de l’autre côté derrière 6 personnes de la sécurité".

Le Français s’est ensuite adressé à son adversaire du jour. "J’ai bien entendu tes menaces donc quand tu seras sorti de la pièce où ils t’ont caché, je serai très heureux de te voir réaliser tes menaces. Je t’attends avec impatience, on pourra discuter calmement", a-t-il écrit ironiquement.

Ambiance…