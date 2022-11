Insultes envers un député en France : le régulateur des médias ouvre la voie à une procédure de sanction contre Cyril Hanouna

C8 et "Touche pas à mon poste" seront-elles sanctionnées? Après les injures de Cyril Hanouna envers un député LFI ("La France Insoumise", parti de Jean-Luc Mélenchon, ndlr), un membre du Conseil d'Etat va étudier cette possibilité à la demande du régulateur des médias, l'Arcom, a indiqué ce dernier jeudi.

"A la suite d'une séquence diffusée dans l'émission "Touche pas à mon poste" du jeudi 10 novembre 2022, le directeur général de l'Arcom a transmis le dossier au rapporteur indépendant, membre du Conseil d'Etat", a indiqué l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) dans un communiqué.

"Il a en effet considéré que ce dossier portait sur des faits susceptibles de justifier l'engagement d’une procédure de sanction, compte tenu des mises en demeure déjà prononcées par le passé à l'égard de C8", détaille l'autorité administrative.

(...) des faits susceptibles de justifier l'engagement d’une procédure de sanction

Cette dernière avait été saisie à la suite d'une altercation survenue une semaine plus tôt sur le plateau de "Touche pas à mon poste" (TPMP) entre le présentateur vedette de C8 Cyril Hanouna et Louis Boyard, députe LFI et ancien chroniqueur de l'émission.