Insultes, coups, agressions : les ambulanciers en colère face à la violence à leur encontre

Depuis plusieurs mois, les ambulanciers feraient de plus en plus face à la violence. Les agressions se multiplieraient lors des interventions.

Il y a quelques jours à Monceau-sur-Sambre, dans la région Charleroi, un ambulancier a été roué de coups par deux automobilistes. Un couteau a même été sorti. Une agression qui a choqué les collègues, pourtant habitués aux agressions. "C'est régulier. Minimum une fois par jour, ce sont des agressions verbales. Heureusement, les agressions physiques, ce n'est pas tous les jours. Mais cela arrive quand même trop souvent", confie Vincent, ambulancier.

L'un des problèmes soulevés : c'est la difficulté pour l'administration du 112 d'analyser en amont si une intervention est dangereuse ou pas. "Il arrive qu'on nous prévienne que notre protagoniste est potentiellement armé. On nous envoie donc la police. Mais le problème, c'est que souvent la police arrive beaucoup plus tard que nous sur le terrain. On se retrouve alors dans des situations plus compliquées", explique Marc, un autre ambulancier de Monceau-sur-Sambre.

Pour prévenir ces situations de violence, les ambulanciers veulent rappeler aux citoyens qu'ils sont là pour venir en aide aux personnes en détresse. Ils réclament aussi une meilleure gestion dans l'envoi de policiers sur le terrain ainsi que des formations pour apprendre à se défendre en cas d'agression.