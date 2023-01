Insultes, agressions verbales et physiques de plus en plus fréquentes, les agents des services publics apprennent à désamorcer les situations délicates

C’est un constat, essuyer des insultes ou être agressé dans l’exercice de son métier fait de plus en plus partie du quotidien des services de secours ou des agents des services publics. Les exemples sont multiples et souvent édifiants. "Une personne se présente un jour au guichet pour l’activation d’une carte d’identité pour un enfant", raconte Sandrine Mousty, employée à la commune de Beloeil, "sans bonjour, sans rien, la personne me jette littéralement les codes ici en dessous de la trappe en vociférant -c’est pour la carte d’identité-. Je lui dis oui, bonjour monsieur et je lui rends ses codes juste pour obtenir ce bonjour en retour parce qu'à un moment donné cela devient agaçant et là je me fais insulter. La personne me déclare qu’elle connaît l’heure à laquelle je termine et qu’elle sera devant à 16 heures".

Notre interlocutrice nous rassure immédiatement en précisant qu’il n’y avait personne à cet endroit à l’heure dite mais rappelle que dans les petites communes tout le monde se connaît avant d’évoquer la crainte pour son intégrité physique.

Devant cette situation, la commune a décidé d’installer deux caméras de surveillance dans ses locaux. "Quand cela dépasse un peu l’entendement, on envoie un courrier recommandé en précisant que si cela se reproduit la ville se verra dans l’obligation de porter plainte" indique Stéphane Dramaix, le Directeur Général de la commune.

Une aide aux victimes

Pour apporter une aide à ces victimes après une agression, il existe aujourd’hui des prises en charge d’appui psychologiques "La violence est de plus en plus importante envers les intervenants de première ligne", déplore Patricia Hannecart, psychologue à l’Appui des victimes à la Province de Hainaut, "Cela fait 23 ans que je suis dans ce service et ce que j’observe ce sont des violences qui sont de plus en plus extrêmes, des faits que je n’avais jamais connu dans les années 2000. Alors, il y a l’intensité de ces faits mais il y a également la violence de ceux-ci".

Des formations sont ainsi proposées pour le personnel de première ligne, des formations qui dispensent les outils pour désamorcer une situation potentiellement dangereuse. La première journée est consacrée à la théorie, la seconde à la mise en situation. "Un acteur professionnel va rejouer les différents rôles qui collent à la réalité observée" poursuit Patricia Hannecart "Cela signifie que les personnes qui suivent cette formation sont vraiment confrontées à des situations réelles".

La semaine prochaine Patricia Hannecart et son équipe vont recevoir le personnel d’un hôpital de la région régulièrement confronté lui-aussi à des agressions physiques ou verbales.