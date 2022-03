Instituteur maternel, le premier lien avec l’école : rencontre avec Monsieur Olivier

Pour l’occasion, Joëlle Scoriels a remonté le temps et s’est rendue dans une classe de 2e et 3e maternelles à l’école communale de Jodoigne-souveraine. Monsieur Olivier est passionné par son métier :

Pour Monsieur Olivier, les qualités d’un bon instituteur sont l’écoute et la disponibilité pour les enfants. Car c’est aussi le premier lien avec le milieu scolaire. Et il y a quantité de choses à apprendre avant de rentrer à “la grande école”.

Les bases c’est apprendre à ce que l’enfant soit de plus en plus autonome. Qu’il puisse comprendre une consigne et y répondre. Et devenir un bon citoyen, c’est-à-dire avoir beaucoup de valeurs telles que le respect, l’entraide, le partage.