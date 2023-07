Installation de panneaux photovoltaïques : méfiez-vous des sites qui veulent vous aider à obtenir des primes… qui n’existent pas

Sociétés commerciales, pourquoi pas ? La publicité fait partie du métier. Sauf que… cette promesse de subside, de prime ou d’aide pour l’installation de panneaux doit aussi mettre la puce à l’oreille. "On est bien clair, précise Jacques Fraipont : des subsides et des primes sur le photovoltaïque, il n’y en a plus ici en Wallonie depuis fin 2018. La seule aide qui existe encore ici en Wallonie actuellement, au niveau du photovoltaïque, c’est éventuellement un prêt, donc de l’argent prêté par la Région wallonne via la Société wallonne du Crédit social sous forme de prêt à tempérament sans intérêt."

Donc appâter le client en lui faisant miroiter des aides ou des primes qui n’existent plus, en jouant l’ambiguïté en utilisant des logos officiels, le procédé est pour le moins douteux. Alors, arnaque ou pas arnaque ? "Probablement pas, estime Jacques Fraipont. On a pu consulter certains devis, c’est du matériel de marque, le matériel qu’on trouve sur le marché mais souvent vendu à un prix exorbitant et un prix bien plus élevé que le prix normal du marché."